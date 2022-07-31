Росіяни з "Градів" і ракет обстріляли Нікопольський район, з артилерії - Криворізький - ОВА

Російські окупанти завдали удару по Нікопольському та Криворізькому районах на Дніпропетровщині.

Російські війська у ніч проти 31 липня двічі накрили Нікопольський район "Градами". Вранці неділі ворог атакував Нікополь двома крилатими ракетами. У Криворізькому районі загарбники поцілили зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді.

Про це 31 липня повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Вночі війська держави-терористки випустили на житлові квартали Нікополя до 50 снарядів. Внаслідок обстрілу постраждав 67-річний чоловік.

Один приватний будинок знищено, кілька десятків - пошкоджено. Крм того, є руйнування у семи багатоповерхівках. Внаслдок обстрілу пошкоджено школу, дитячий садок та кілька міських установ. На місцевому автопідприємстві згоріли два автобуси, до десяти - пошкоджені. Також виведені з ладу газогін та водопровід. На місці працюють фахівці.

Щодо ранкового обстрілу двома крилатими ракетами наразі повної інформації немає, наголосив глова ОВА. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється. Зазначається, що люди не ушкоджені.

Нагадаємо, розпочалася 158 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти посилили розвідку, ДРГ та штурмові дії. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 31 липня.

Читайте також: