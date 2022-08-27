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Росіяни з "Градів" і "Ураганів" обстріляли Дніпропетровщину: в ОВА показали наслідки атак

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© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Армія агресорки Росії не припиняє обстрілювати Дніпропетровщину.

Російські війська сім разів ударили по Нікопольському району і тричі - по Криворізькому. Окупанти завдавали ударів  з артилерії, "Градів" та "Ураганів".

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Нікопольському районі під вогонь потрапили три громади. За словами керівника област, иинулося без загиблих та постраждалих. 

У місто Нікополь прилетіли см снарядів з важкої артилерії. Внаслдок атаки понівечено близько  десяти приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося майже п'ять тисяч родин. Аварійні бригади продовжують роботу. Їм вдалося повернути електроенергію у майже половину домівок.

На Марганецьку та Червоногригорівську громади росйськ війська скерували понад 20 снарядів з "Градів" та важкої артилерії. Внаслідок ворожих дій є пошкодження житла.

По Криворізькому району росіяни стріляли з "Ураганів" та ствольної артилерії. Поцілили по дачному масиву та енергетичному підприємству у Зеленодольській громаді. За словами Резніченка, є руйнування, але обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, розпочалася 185 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти намагалися наступати на кількох напрямках: на Харквському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському.  Втім, противник бажаного успіху не досягнув. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
988
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