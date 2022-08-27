Росіяни з "Градів" і "Ураганів" обстріляли Дніпропетровщину: в ОВА показали наслідки атак

Армія агресорки Росії не припиняє обстрілювати Дніпропетровщину.
Російські війська сім разів ударили по Нікопольському району і тричі - по Криворізькому. Окупанти завдавали ударів з артилерії, "Градів" та "Ураганів".
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
У Нікопольському районі під вогонь потрапили три громади. За словами керівника област, иинулося без загиблих та постраждалих.
У місто Нікополь прилетіли см снарядів з важкої артилерії. Внаслдок атаки понівечено близько десяти приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося майже п'ять тисяч родин. Аварійні бригади продовжують роботу. Їм вдалося повернути електроенергію у майже половину домівок.
На Марганецьку та Червоногригорівську громади росйськ війська скерували понад 20 снарядів з "Градів" та важкої артилерії. Внаслідок ворожих дій є пошкодження житла.
По Криворізькому району росіяни стріляли з "Ураганів" та ствольної артилерії. Поцілили по дачному масиву та енергетичному підприємству у Зеленодольській громаді. За словами Резніченка, є руйнування, але обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, розпочалася 185 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти намагалися наступати на кількох напрямках: на Харквському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському. Втім, противник бажаного успіху не досягнув. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу.
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