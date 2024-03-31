Росіяни з "Градів" обстріляли Гуляйполе: є поранений цивільний

Чоловік порався на городі, коли ворожі "Гради" накрили прифронтове місто.

У неділю, 31 березня, російські війська з "Градів" обстріляли місто Гуляйполе на Запоріжжі. Унаслідок атаки поранено 54-річного чоловіка.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, чоловік порався на городі, коли ворожі "Гради" накрили прифронтове місто. Внаслідок обстрілу житель Гуляйполя отримав осколкові поранення.

Співробітники поліції надали постраждалому домедичну допомогу та передали лікарям.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Львівщині 31 березня загинули двоє людей.

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