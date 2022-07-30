Росіяни з "Градів" обстріляли Нікопольський район: випустили близько 80 снарядів.

Російські окупанти у ніч проти 30 липня завдали удару по Нікопольському районі на Дніпропетровщині.

Російські війська кілька разів накрили район вогнем з "Градів". Окупанти держави-терористки випустили по Нікополі та Червоногригорівській громаді до 80 снарядів.

Про це 30 липня повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначається, що у Нікополі знищений один приватний будинок, а пошкоджено - 15, приблизно стільки ж господарчих споруд. Крм того, виведено з ладу електромережу. Внаслідок атаки окупантів близько тисячі людей залишилися без світла. На місці працюють електрики.

Голова ОВА повідомив, що є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді минулося без жертв та руйнувань, наголосив Резніченко.

Нагадаємо, розпочалася 157 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти без успіху вели штурмові дії на чотирьох напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 30 липня.

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