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Росіяни з "Градів" та важкої артилерії вдарили по магазину та підприємствах у Нікополі: багато поранених (фото)

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Марія БойкоМарія Бойко
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Росіяни з "Градів" та важкої артилерії вдарили по магазину та підприємствах у Нікополі: багато поранених (фото)

Наслідки російських ударів по Нікополю 11 вересня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Росіяни вкотре атакували Дніпропетровщину.

Російська терористична армія у понеділок, 11 вересня, двічі обстріляла місто Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти поцілили по магазину та приватних підприємствах. Постраждало троє чоловіків. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Окупанти 11 вересня двічі обстріляли Нікополь з "Градів" та важкої артилерії. Поранення отримало троє чоловіків, вони у стані середньої тяжкості. 

Обстріл Нікополя 11 вересня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Обстріл Нікополя 11 вересня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

"Постраждали три людини. Це чоловіки 24, 47 і 56 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Всі в лікарні в стані середньої тяжкості. Потрощені магазин, приватне та харчове підприємства. Зачепило й навчальний заклад. Понівечені п’ятиповерхівка, господарські споруди та авто", - йдеться у повідомленні. 

Наслідки обстрілу Нікополя / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки обстрілу Нікополя / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, вночі і зранку росіяни атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками, керованими ракетами з літаків тактичної авіації та артилерією. ППО збила над областю 11 безпілотників типу "Shahed-131/136".

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Дата публікації
Перегляди
1128
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