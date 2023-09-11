Росіяни з "Градів" та важкої артилерії вдарили по магазину та підприємствах у Нікополі: багато поранених (фото)

Росіяни вкотре атакували Дніпропетровщину.
Російська терористична армія у понеділок, 11 вересня, двічі обстріляла місто Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти поцілили по магазину та приватних підприємствах. Постраждало троє чоловіків.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Окупанти 11 вересня двічі обстріляли Нікополь з "Градів" та важкої артилерії. Поранення отримало троє чоловіків, вони у стані середньої тяжкості.
"Постраждали три людини. Це чоловіки 24, 47 і 56 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Всі в лікарні в стані середньої тяжкості. Потрощені магазин, приватне та харчове підприємства. Зачепило й навчальний заклад. Понівечені п’ятиповерхівка, господарські споруди та авто", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі і зранку росіяни атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками, керованими ракетами з літаків тактичної авіації та артилерією. ППО збила над областю 11 безпілотників типу "Shahed-131/136".
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