Росіяни з літака тактичної авіації випустили ракету по Одещині: деталі

У неділю, 3 березня, близько опівдня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одеській області. Повітряна ціль втратила бойову спроможність над морем.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Близько опівдня з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, в напрямку південних районів області (ворог - Ред.) випустив ракету Х-31П", - йдеться у повідомленні.

Військові наголошують, що росіяни продовжують тактику точкових ракетних ударів. Таким чином вони випробовують і розвідують системи протиповітряної оборони України.

До слова, повітряна тривога в Одеській області тривала від 11:53 до 12:12. ПС ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку.

Нагадаємо, зранку 3 березня Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб російською авіацією на Донеччині та Запоріжжі. У низці областей було оголошено тривогу.

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