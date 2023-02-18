Росіяни з новою силою ракетами атакували Україну: всі подробиці

Сьогодні ранок в Україні почався з ракетної атаки росіян.

В Україні близько 8:30 було оголошено повітряну тривогу. Спочатку на карті повітряних тривог "почервоніли" південні та центральні, а також Київська та Житомирська області. Згодом - вся територія.

Очільник ОП Андрій Єрмак повідомив, що Росія використовує тактичну авіацію та випускає ракети з окупованих територій.

"Ворог використовує тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій і запускає ракети", - написав Єрмак.

Він також закликав не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги.

Два вибухи прогриміли у Хмельницькому. Це підтвердила місцева влада і пообіцяла повідомити деталі згодом.

В інших областях України небезпека минула, хоча очільники ОВА попереджали про атаку.

"Ситуація в небі напружена", - писав, зокрема, очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про перші збиття ракет та опублікував фото. Згодом Кім повідомив, що на фото (швидше за все) уламки ракети нашої ППО.

Фото: Віталій Кім

У низці областей превентивно відключають електроенергію

За даними пресслужби ДТЕК, через загрозу ракетної атаки екстрені відключення світла запроваджують у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Крім того, відключили світло у Сумській області. "У зв'язку із загрозою ракетних обстрілів, за розпорядженням НЕК "Укренерго", відбуваються екстрені відключення електроенергії", - повідомили в пресслужбі Сумиобленерго.

Також екстрені відключення запровадили у Черкаській області.

"У зв'язку із загрозою ворожих атак, на Черкащині застосовані запобіжні відключення електроенергії", - написав очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Крім того, відключають світло у Кіровоградській, Херсонській та Івано-Франківській областях.

Також екстрені відключення - у Запорізькій області.

"Через загрозу чергових обстрілів загарбниками об’єктів електроенергетики України за розпорядженням НЕК "Укренерго" по Запорізькій області у терміновому порядку здійснюються превентивні відключення електроенергії", - повідомили в пресслужбі "Запоріжжяобленерго".

Ракетна атака! На Вінниччині, Миколаївщині та Одещині ВИБУХИ

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