Росіяни з новою силою вгатили по Херсонщині: влада повідомила трагічні новини

Сьогодні, 4 січня, російські військові обстріляли Станіслав на Херсонщині. Є загиблий, двоє людей поранені.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Травми, несумісні з життям, отримав 61-річний місцевий житель. Жінка, 48 років, потрапила під обстріл в автівці — у неї діагностували контузію. Також поранений чоловік 1969 року народження, він відмовився від госпіталізації.

Внаслідок обстрілу також пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Крім того, у населеному пункті зникло світло.

Раніше стало відомо, що впродовж доби армія РФ з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, безпілотників та авіації 97 разів обстріляла Херсонську область. Загинули двоє людей.

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