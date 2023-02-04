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Росіяни з новою силою вгатили по Херсонщині: які наслідки

Росіяни з новою силою вгатили по Херсонщині: які наслідки

Фото: Associated Press

Через ворожі обстріли загинула людина.

Минулої доби, 3 лютого, армія РФ 47 разів відкривала вогонь по мирних населених пунктах Херсонської області. 

Про це в Telegram повідомила обласна військова адміністрація.

"Російські війська застосовували різні види озброєння — артилерію, РСЗВ, міномети та танки. Херсон армія РФ атакувала шість разів. Снаряди влучили у житловий сектор та приватне підприємство", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів в області загинула одна людина, троє – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, 2 лютого російські окупанти з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків 65 разів обстріляли Херсонщину. Двоє людей загинули. 

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