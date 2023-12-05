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Росіяни з окупованої території обстріляли Херсон: є загиблі та поранені

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни з окупованої території обстріляли Херсон: є загиблі та поранені

Фото: Associated Press

Зокрема, під удар окупантів потрапив медзаклад.

Російські окупанти вранці 5 грудня атакували середмістя з Херсона. Було влучання в один із медзакладів. Внаслідок обстрілу дві людини загинули, трьох - поранено.

Про це повідомив Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Окупанти вдарили по місту з тимчасово окупованої території Херсонщини. Росіяни влучили в один із місцевих медзакладів. Легкі поранення отримали двоє лікарів. Необхідну медичну допомогу їм надали на місці, наголосив чиновник. 

Крім того, внаслідок удару по центру міста загинуло дві людини. Одна - отримала поранення. 

Наслідки російської атаки по місту показав очільник ОВА Олександр Прокудін: "Лікарям, які оперативно прибули на місце події, залишилося лише констатувати смерть херсонців. 59-річний чоловік – травмований. Каретою швидкої його шпиталізували для надання меддопомоги".

Як повідомлялося, вночі армія РФ безпілотниками атакувала ЛьвівщинуПостраждав об'єкт інфраструктури на території регіону. Минулося без жертв та постраждалих.

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Дата публікації
Перегляди
231
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