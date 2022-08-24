Росіяни з ракет, "Градів" і авіації обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині (фото)

Під ударом військ агресорки Росії перебували 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Слов’янськ, Миколаївка, Красногорівка, селища Північне, Неліпівка, села Карлівка, Опитне, Костянтинопіль, Щербинівка. Зокрема, Авдіївка витримала дев’ять ворожих атак.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліцї.

Окупанти атакували мирне населення з авіації, артилерії, танків, "Град" і ракетами. Армія російської Федерації зруйнувала та пошкодила 20 житлових будинків, школу, санаторій, ЛЕП.

До слова, голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що протягом минулої доби, 23 серпня, росіяни вбили одного мирного жителя Бахмута. Крім того, дві людини отримали поранення.

Поліцейські зібрали докази кожного воєнного злочину росії. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

Як повідмлялося, 24 серпня у Черкаській область під час повітряної тривоги ЗСУ збили ракету російських окупантів.

Варто зазначити, що у Полтавській області зафіксовано прильоти. Російська армія близько 11:00 вдарила ракетами по Миргороду. Зафіксовано чотири прильоти по інфраструктурі.

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