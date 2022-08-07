Росіяни з РСЗО потужно обстрілювали Дніпропетровщину і ракетами бомбили Харківщину: яка ситуація в регіонах 7 серпня

В Україні ніч проти 7 серпня минула відносно спокійно на Волині, на Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінничині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Натомість російські окупанти продовжили обстрілювати Дніпропетровщину, Харківщину, Луганщину та Донеччину, Миколаївщину. У Херсонській області, яку тимчасово захопили росіяни, протягом всього дня, 6 серпня, тривали бойові дії.

Про ситуацію в регіонах доповіли в Офісі президента.

Дніпропетровщина

Російські війська вночі обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. З "Градів" армія РФ вдарила по Нікопольському району. У Марганці двоє постраждалих, одна людина у лікарні. У місті пошкоджено 48 приватних будинків, господарчі споруди, автівки, автобусна зупинка.

Також читайте Вночі окупанти обстріляли декілька районів Харкова з території РФ: є руйнування інфраструктури

Крім того, через обстріли РФ виведено з ладу електромережу. Кілька тисяч містян без світла.

У Червоногригорівській громаді минулося без жертв та руйнувань.

Криворізький район росіяни обстріляли з "Ураганів" та ствольної артилерії. Ударили по двох громадах — Апостолівській та Зеленодольській. Без постраждалих та руйнувань.

Харківщина

Минулої доби у Харкові зафіксовано 4 вибухи. Зранку дві ракети влучили в Індустріальний район, територія заводу. Одна ракета росіян влучила у Немишлянський район, пошкоджено критичну інфраструктуру.

Ще одна ракета прилетіла у Новобаварський район. Там вона влучила в землю біля приміщення суду.

В області росіяни обстрілювали Ізюмський, Харківський, Богодухівський, Чугуївський райони. Є влучання по відкритих територіях, допомоволодіннях, господарчих спорудах. Постраждалих, попередньо, немає.

Луганщина

Війська РФ тричі вели штурмові дії, за кожної з яких атакували одразу з декількох сторін. Зокрема, окупанти вели наступ поблизу Верхньокам’янського, але через супротив ЗСУ вимушені були відступити.

12 разів росіяни застосовували ствольну артилерію, ще чотири — реактивну. Таку ж кількість разів залучали мінометників, нанесли два ракетних удари.

Населені пункти, навколо яких пролягає лінія фронту, обстріляні окупантами з усіх видів озброєння, у тому числі із танків. Шість ударів проведені штурмовою та армійською авіацією ворога.

Донеччина

За минулу добу росіяни обстріляли Бахмут, Авдіївку, Залізне, Соледар, с.Первомайське, смт. Південне, смт. Нью-Йорк, с.Новоселівку, с.Сонцівку. Пошкоджено пішохідний міст, 5 приватних житлових будинків, одна багатоповерхівка,

складське приміщення, господарчу споруду.

Вночі і зранку — ракетний удар по Кураховому, "Ураганом" у Слов'янську пошкоджено будинки у приватному секторі.

Від п’ятої ранку росіяни вели обстріли по всій лінії фронту навколо Авдіївки. Також росіяни влаштували масований артобстіл міста.

За добу в області — 5 вбитих, 8 поранених цивільних.

Миколаївщина

Зранку у Миколаєві знову лунали вибухи. Детальна інформація уточнюється.

Також читайте ЗСУ відбили штурм окупантів поблизу Долини та Богородичного - Генштаб

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Протягом минулої доби обстрілів зазнало смт Березнегувате. Одна людина загинула та п'ятеро поранено. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Тривають обстріли за межами населених пунктів Широківської громади. Детальна інформація уточнюється.

Вночі обстрілів зазнало с. Таборівка Бузької громади, внаслідок чого зруйновано три житлових будинки. За попередньою інформацією без жертв.

Херсонщина

Бойові дії в регіоні тривали протягом всього дня. ЗСУ продовжують завдавати удари по складам і позиціям окупантів та місцевих колоборантів. Напружена ситуація у всіх районах області.

Головною темою на всіх пропагандистських ресурсах залишається проведення фейкового "референдуму". Представники окупаційної влади активно їздять громадами Херсонщини та агітують за приєднання до Росії.

Нагадаємо, Волкер заявив, що Росія використала вже 50% своїх ресурсів на війні.

Читайте також: