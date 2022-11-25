Росіяни з РСЗВ обстріляли Очаківську громаду: одна людина отримала контузію, пошкоджено будинки

У ніч проти 25 листопада російські окупанти з РСЗВ обстріляли Очаківську громаду.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 25 листопада, з 00:08 ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина отримала контузію. Пошкоджено житлові будинки, серед них – один багатоповерховий. Детальна інформація уточнюється", - написав він.

Кім також додав, що у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Більше того, за словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, до міста почали поступово подавати воду, зранку відновлено електропостачання до насосних станцій.

Нагадаємо, 23 листопада РФ вчергове атакувала Україну ракетами та поцілила у об'єкти критичної інфраструктури. Після чого низка населених пунктів залишилися без світла. У Києві та області ворог поцілив також у житлові будинки, загинули цивільні люди. Столиця після обстрілів також опинилася у повному блекауті, також зникли вода та зв'язок.

Варто зазначити, що українська ППО знищила 5 безпілотників та 51 з майже 70 ракет, випущених по Україні.

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