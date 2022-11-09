Росіяни з Сєвєродонецька вивозять вкрадене майно та автомобілі - Генштаб

Окупанти крадуть майно разом із колаборантами.
Російські загарбники з окупованого міста Сєвєродонецьк Луганської області вивозять награбоване майно та автомобілі.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
"За уточненою інформацією, з міста Сєверодонецьк Луганської області російські окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі. Мародерство відбувається під прикриттям і в супроводі представників окупаційних так званих органів державної безпеки", - йдеться у повідомленні.
Мародерство та російська окупаційна армія
Російські військові на захоплених українських територіях займаються масовим мародерством. Росіяни крадуть з помешкань українців побутову техніку, меблі та навіть унітази.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни з окупованого Лисичанська вивозять майно місцевих жителів.
Під час окупації міста Ізюм на Харківщині російські окупанти грабували покинуті квартири містян. Серед тих, хто позбувся свого майна і заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін. Так, свої навушники фірми Apple чиновник виявив за 2000 км від свого дому.
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