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Росіяни з Сєвєродонецька вивозять вкрадене майно та автомобілі - Генштаб

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росіяни з Сєвєродонецька вивозять вкрадене майно та автомобілі - Генштаб

Фото: Getty Images

Окупанти крадуть майно разом із колаборантами.

Російські загарбники з окупованого міста Сєвєродонецьк Луганської області вивозять награбоване майно та автомобілі.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

"За уточненою інформацією, з міста Сєверодонецьк Луганської області російські окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі. Мародерство відбувається під прикриттям і в супроводі представників окупаційних так званих органів державної безпеки", - йдеться у повідомленні. 

Мародерство та російська окупаційна армія 

Російські військові на захоплених українських територіях займаються масовим мародерством. Росіяни крадуть з помешкань українців побутову техніку, меблі та навіть унітази. 

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни з окупованого Лисичанська вивозять майно місцевих жителів.

Під час окупації міста Ізюм на Харківщині російські окупанти грабували покинуті квартири містян. Серед тих, хто позбувся свого майна і заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін. Так, свої навушники фірми Apple чиновник виявив за 2000 км від свого дому.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
468
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