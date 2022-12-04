Росіяни з танків обстріляли село на Херсонщині: загинув чоловік, його дружина - в реанімації

Росіяни 3 грудня з танків обстріляли село Республіканець у Херсонській області. Через атаку на місці трагедії загинув чоловік, його дружина перебуває у реанімації.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними, російські окупанти з танків обстріляли село Республіканець Милівської громади Херсонщини. Через атаку постраждало подружжя - чоловік загинув на місці трагедії, його дружину госпіталізували.

"Постраждалу жінку з тяжкими пораненнями доправили до лікарні у Кривому Розі. Наразі вона перебуває в реанімаційному відділенні, їй надається необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Херсонській області

Після деокупації частини Херсонщини російські окупанти продовжують тероризувати місцевих жителів. Окупанти регулярно обстрілюють Херсон та інші населені пункти.

За даними Херсонської ОВА, 3 грудня окупанти гатили по Херсонщині 46 разів, під ураженням - житловий фонд та інфраструктура Херсона. Ворог гатив з артилерії, танків, мінометів, РСЗВ по мирних населених пунктах області.

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