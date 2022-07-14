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Росіяни з танків та артилерії обстріляли Харків, а по області завдали авіаударів - Генштаб

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Росіяни з танків та артилерії обстріляли Харків, а по області завдали авіаударів - Генштаб

Фото: Харківська обласна прокуратура

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.

На Харківському напрямку російські окупанти намагаються утримати зайняті раніше рубежі та позиції. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 14 липня.

Росіяни із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляли Харків та населені пункти Протопопівка, Прудянка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Рубіжне.

Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Петрівки. Також росіяни вели повітряну розвідку оперативно-тактичними безпілотниками “Орлан-10” поблизу Василенкового і Шевченкового.

Нагадаємо, що у Росії знову заговорили про переговори, але з новими умовами.

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