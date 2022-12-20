Росіяни з танків та артилерії вгатили по Херсонщині, є жертви: стали відомі деталі

Російські окупанти з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків і ракет обстрілювали Херсонську область. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона, а також вчергове окупанти обстріляли будівлю Херсонської ОДА.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також по області завдано ракетного удару", - йдеться в повідомленні.

За його даними, росіяни бомбили приватні та багатоквартирні будинки Херсона, обʼєкт критичної інфраструктури, освітній заклад, будівлю Херсонської ОДА.

Внаслідок ворожих атак були жертви серед цивільного населення. Так, за минулу добу окупанти вбили двох людей, троє осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, у День святого Миколая окупанти обстріляли Херсон.

Після ворожого обстрілу у місті зникло світло.

Днем раніше, 18 грудня, росіяни вгатили по центру Херсона. Постраждали люди.

Також стало відомо, що військові РФ повністю розграбували колекцію вин історичного шато на Херсонщині, котру збирали декілька поколінь виноробів.

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