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Росіяни з танків відкрили вогонь по Куп'янщині: загинув чоловік, його дружина у лікарні (фото)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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© Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов

Окупанти обстрілювали з мінометів, артилерії й із танків Харківську область.

Російські окупанти продовжують гатити по населених пунктах Харківської області - у результаті обстрілів РФ знову є жертва.

Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, окупанти протягом 24 грудня з мінометів та артилерії обстрілювали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, та ін. 

На Куп’янському напрямку армія РФ обстріляла з танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Котлярівка і Крохмальне. 

Внаслідок денних артилерійських обстрілів окупантів у селі Подоли, що в Куп'янському районі, загинув чоловік 72 років. Його дружина 74 років отримала поранення, госпіталізована до лікарні. Стан постраждалої середній. 

Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населеного пункту Лиман Перший, що в Дворічанській громаді. 

Нагадаємо, 24 грудня ворог завдав по прикордонню Сумщини 87 ударів.

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Дата публікації
Перегляди
1088
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