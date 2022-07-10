Росіяни з танку розстріляли 56 літніх людей у Кремінній і намагаються приховати правду - Гайдай

Російські танкісти у березні впритул розстріляли будинок для літніх людей. У результаті 56 осіб, які доживали свій вік у цьому закладі, загинули на місці.

Днями, через чотири місяці після трагедії, провина за яку цілковито лежить на окупантах, у Луганську російські загарбники влаштували демонстративне поховання 31 жертви обстрілу Кремінського будинку для людей похилого віку.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Telegram.

"Чому в Луганську? Щоб ніхто зі свідків подій раптом не потрапив на кладовище і не розказав правду. Як вимусити людей вірити в будь-яку нісенітницю? Відключити українських мобільний зв’язок та будь-яке телебачення, крім російського. Але жителі Кремінної – і переселенці, і ті хто залишається в окупації – пам’ятають, як 11 березня російські танкісти впритул розстріляли будинок для літніх людей", - зауважив Сергій Гайдай.

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Він нагадав, що росіяни просто підігнали танк, поставили його навпроти будинку і почали стріляти, доки не вбили усіх - тоді загинуло 56 людей.

"Дістатися до місця трагедії тоді було неможливо – територію захопили окупанти. Евакуаційний коридор ворог не надав ані до розстрілу, ані після. На щастя, всім іншим пацієнтам з подібних закладів у Луганській області життя врятували, перемістивши їх у безпечні регіони України", - додав Гайдай.

Наразі росіяни намагаються приховати правду щодо злочину. Окупанти кажуть, що нібито українські військові використовували стареньких як живий щит.

"Але ж про жертви з боку наших бійців росіяни не повідомляють, бо їх там не було. Це ворог цинічно розстріляв заклад разом із підопічними. А зараз не полишає спроби списати свою провину хоча б в очах місцевого населення", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, Гайдай розповів про мобілізацію та бої на околицях Луганської області.

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