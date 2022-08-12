Росіяни з “Ураганів” обстріляли Дніпропетровщину: стало відомо про масштаби руйнувань

Російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський та Криворізький райони на Дніпропетровщині.

Росіяни з “Ураганів” обстріляли райони Дніпропетровської області. Внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та будівлі підприємств.

Про це повідомили в Нацполіції області.

Як стало відомо, окупанти 12 серпня обстріляли Марганець. Там пошкоджені чотири багатоповерхівки, приватні будинки, будівлі і споруди трьох підприємств та кафе.

“Також цієї ночі місто Нікополь ворог накрив із ствольної артилерії. Пошкоджень та руйнувань зазнали 15 приватних будинків та автівки. Остаточна інформація щодо руйнувань, пошкоджень та постраждалих уточнюється. Вночі окупанти обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади. В результаті пошкоджено три житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих”, - розповіли в Нацполіції області.

Там також додали, що на місці працюють правоохоронці, які збирають речові докази та документують кожен воєнний злочин.

“За цими фактами російської агресії проти мирного населення правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) Кримінального кодексу України”, - підкреслили в поліції.

Нагадаємо, що окупанти з території Росії масово обстрілюють прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

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