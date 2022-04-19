Росіяни з "Ураганів" обстріляли Харків: загинули 4 людини, ще 14 поранені (фото)

Росіяни з "Ураганів" обстріляли Харків: загинули 4 людини, ще 14 поранені (фото)

Загарбники 19 квітня обстріляли Московський район Харкова.

Російські окупанти вкотре обстріляли Харків, внаслідок чого загинули чотири людини.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 19 квітня 2022 року близько 13:20 російські військовослужбовці обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Московський район Харкова.

Внаслідок обстрілу загинули 4 людини. Ще 14 мирних мешканців поранено. Було пошкоджено понад 10 житлових будинків, гаражі та супермаркет.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Обстріл Харкова росіянами 19 квітня (6 фото)

Нагадаємо, що російські окупанти частково блокують Харків та спробували наступати південніше Ізюма.

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