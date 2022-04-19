Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни з "Ураганів" обстріляли Харків: загинули 4 людини, ще 14 поранені (фото)

Дата публікації
Перегляди
2242
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни з "Ураганів" обстріляли Харків: загинули 4 людини, ще 14 поранені (фото)

Харківська обласна прокуратура

Загарбники 19 квітня обстріляли Московський район Харкова.

Російські окупанти вкотре обстріляли Харків, внаслідок чого загинули чотири людини.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 19 квітня 2022 року близько 13:20 російські військовослужбовці обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" Московський район Харкова.

Внаслідок обстрілу загинули 4 людини. Ще 14 мирних мешканців поранено. Було пошкоджено понад 10 житлових будинків, гаражі та супермаркет.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, що російські окупанти частково блокують Харків та спробували наступати південніше Ізюма.

Читайте також:

Російські військові обстріляли центр Харкова - 5 людей загинули на місці, ще 20 поранені

Російські військові обстріляли центр Харкова - 5 людей загинули на місці, ще 20 поранені

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація