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Росіяни з важкої артилерії вдарили по Нікополю: загинув 36-річний чоловік, фото з місця обстрілу

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росіяни з важкої артилерії вдарили по Нікополю: загинув 36-річний чоловік, фото з місця обстрілу

Росіяни вкотре обстріляли Нікополь / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Росіяни пошкодили будинки та авто у місті.

Російська терористична армія у понеділок, 7 серпня, з важкої артилерії обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти вбили 36-річного чоловіка. 

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та Офіс генерального прокурора

Російські терористи від ранку обстрілюють Нікополь з важкої артилерії. Окупанти вбили 36-річного чоловіка. 

"Ще один мешканець міста постраждав. Йому 68 років. Стан задовільний, тож лікуватиметься вдома. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто. Побиті газопровід і лінії електропередач", - йдеться у повідомленні. 

Наслідки обстрілу Нікополя / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки обстрілу Нікополя / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

В Офісі генерального прокурора додали, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наслідки обстрілу Нікополя / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Наслідки обстрілу Нікополя / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що протягом минулого тижня ситуація на півдні України залишалася складною, противник мінує свої позиції в три шари, а також укріплює та бетонує панівні ключові для них висоти для протистояння контрнаступу ЗСУ.  

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
625
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