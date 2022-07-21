Росіяни з власної території продовжують обстрілювати Сумщини і Чернігівщину (фото)

Учора, 20 липня, під ворожим вогнем опинилися чотири громади Сумщини та дві - Чернігівщини. Росіяни завдають ударів по населених пунктах регіонів з власних територій.

Про це повідомили у ДПСУ.

Околиці Шалигінської громади росіяни обстріляли із РСЗВ та АГС. Зафіксовано 38 "прильотів". В результаті обстрілу пошкоджено інфраструктуру. Також дного місцевого мешканця поранено.

Ворог обстріляв Білопільську, Новгород-Сіверську та Есманьську громади із САУ. Зазначається, що десять вибухів РСЗВ пролунало на території Новослобідської громади.

Тим часом по Семенівській громаді росіяни відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм: 20 вибухів.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Як повідомлялося, вранці четверга, 21 липня, росіяни обстріляли "Ураганами" один із найгустонаселеніших районів Харкова. Станом на 11:00 внаслідок російського обстрілу найгустонаселенішого району відом про 19 поранених осіб. Четверо людей перебувають у тяжкому стані. Серед травмованих є одна дитина. Війська держави-терористки вбили двох людей.

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