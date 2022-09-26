Росіяни за добу обстріляли 12 населених пунктів: в Генштабі розповіли, які напрямки постраждали найбільше

Від обстрілів російськими окупантами за добу постраждало 12 населених пунктів.

Росіяни за добу обстріляли 12 населених пунктів, зокрема, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв та Очаків.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Як зазначається, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів і ствольної артилерії.

На Слобожанському напрямку окупанти вели вогонь у районах населених пунктів Одноробівка, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Кучерівка, Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий, Сенькове, Кам’янка та Голубівка.

На Краматорському напрямку – Новоселівка, Щурове, Діброва, Озерне, Закітне, Сіверськ, Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Веселе та Білогорівка.

На Бахмутському напрямку – Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Весела Долина, Кліщівка, Одрадівка, Зайцеве та Майорськ;

На Авдіївському напрямку – Первомайське, Авдіївка, Водяне, Опитне, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку – Времівка, Вугледар, Павлівка, Микільське та Єгорівка.

На Запорізькому напрямку – Зелене Поле, Новосілка, Успенівка, Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Гуляйпільське та Новоандріївка.

На Південнобузькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 35 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи.

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