Росіяни за добу обстріляли 15 населених пунктів: в Генштабі розповіли, які напрямки постраждали найбільше

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілювати населені пункти України.
Від обстрілів російськими окупантами за добу постраждало 15 населених пунктів.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу за 27 вересня.
"Від ворожого вогневого ураження постраждали понад 15 населених пунктів. Зокрема, Запоріжжя, Миколаїв, Очаків, Авдіївка, Красногорівка, Полтавка та Мар’їнка", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.
На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:
- на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька, Михайлове, Соснівка і Старосілля Чернігівської області та Проходи і Нова Гута Сумської області;
- на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Ветеринарне, Уди, Вовчанськ, Гоптівка та Стрілеча;
- на Краматорському напрямку – Голубі Озера, Сіверськ, Верхньокам’янське, Дворічне, Дронівка, Закітне та Міньківка;
- на Бахмутському напрямку – Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Соледар, Яковлівка, Нью-Йорк і Роздолівка;
- на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Опитне, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;
- на Новопавлівському напрямку – Єгорівка, Вугледар, Пречистівка, Богоявленка та Павлівка.
У Генштабі додали, що на Запорізькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них - Новосілка, Степногірськ, Шевченко, Новопіль, Времівка, Полтавка та Успенівка.
Нагадаємо, що На Харківщині звільнено від окупантів ще один населений пункт.
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