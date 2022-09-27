Росіяни за добу обстріляли 15 населених пунктів: в Генштабі розповіли, які напрямки постраждали найбільше

Від обстрілів російськими окупантами за добу постраждало 15 населених пунктів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу за 27 вересня.

"Від ворожого вогневого ураження постраждали понад 15 населених пунктів. Зокрема, Запоріжжя, Миколаїв, Очаків, Авдіївка, Красногорівка, Полтавка та Мар’їнка", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька, Михайлове, Соснівка і Старосілля Чернігівської області та Проходи і Нова Гута Сумської області;

– в районах населених пунктів Гута-Студенецька, Михайлове, Соснівка і Старосілля Чернігівської області та Проходи і Нова Гута Сумської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Ветеринарне, Уди, Вовчанськ, Гоптівка та Стрілеча;

– в районах населених пунктів Ветеринарне, Уди, Вовчанськ, Гоптівка та Стрілеча; на Краматорському напрямку – Голубі Озера, Сіверськ, Верхньокам’янське, Дворічне, Дронівка, Закітне та Міньківка;

– Голубі Озера, Сіверськ, Верхньокам’янське, Дворічне, Дронівка, Закітне та Міньківка; на Бахмутському напрямку – Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Соледар, Яковлівка, Нью-Йорк і Роздолівка;

– Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Соледар, Яковлівка, Нью-Йорк і Роздолівка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Опитне, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

– Авдіївка, Бердичі, Опитне, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку – Єгорівка, Вугледар, Пречистівка, Богоявленка та Павлівка.

У Генштабі додали, що на Запорізькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них - Новосілка, Степногірськ, Шевченко, Новопіль, Времівка, Полтавка та Успенівка.

Нагадаємо, що На Харківщині звільнено від окупантів ще один населений пункт.