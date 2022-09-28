Росіяни за добу обстріляли 9 населених пунктів та намагаються повністю окупувати Донеччину - Генштаб

Російські війська не припиняють виконувати завдання з повної окупації Донецької області та утримання тимчасово захоплених територій, а також обстрілювати населені пункти на різних напрямках.

Окупанти обстрілюють позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення та ведуть повітряну розвідку. За поточну добу ворог завдав 2 ракетних та 3 авіаційних ударів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу за 28 вересня.

"Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області та утримання тимчасово захоплених територій, веде оборонні дії на зайнятих рубежах, а також намагається не допускати активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та будинках мирного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за поточну добу окупанти завдали 2 ракетних та 3 авіаційних ударів, здійснили понад 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ворожих ударів постраждало понад 8 населених пунктів. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Мар’їнка, Миколаїв, Вищетарасівка, Тернові Поди, Мирне та Новогригорівка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районі населеного пункту Сеньківка Чернігівської області;

– в районі населеного пункту Сеньківка Чернігівської області; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка та Сенькове;

– в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка та Сенькове; на Краматорському напрямку – Старий Караван, Слов’янськ, Закітне, Діброва та Озерне;

– Старий Караван, Слов’янськ, Закітне, Діброва та Озерне; на Бахмутському напрямку – Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Андріївка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Опитне, Яковлівка, Майорськ, Юр’ївка, Білогорівка, Веселе та Роздолівка;

– Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Андріївка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Опитне, Яковлівка, Майорськ, Юр’ївка, Білогорівка, Веселе та Роздолівка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар’їнка, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Парасковіївка та Георгіївка;

– Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар’їнка, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Парасковіївка та Георгіївка; на Новопавлівському напрямку – Павлівка, Микільське, Вугледар, Володимирівка, Єгорівка, Пречистівка, Золота Нива, Шевченко, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне та Времівка;

– Павлівка, Микільське, Вугледар, Володимирівка, Єгорівка, Пречистівка, Золота Нива, Шевченко, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне та Времівка; на Запорізькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них - Степове, Павлівка, Новопіль, Оріхів, Темирівка, Ольгівське та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, зокрема й Нікополь. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдавання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив на цьому напрямку до 40 вильотів БпЛА.

Нагадаємо, що українські ППО збили вже 16 іранських дронів, які Росія використовує проти мирного населення та інфраструктури України.