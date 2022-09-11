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Росіяни за добу випустили по Україні 16 ракет: які населені пункти постраждали

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Росіяни за добу випустили по Україні 16 ракет: які населені пункти постраждали

Фото: Associated Press

Росіяни намагаються захопити Донецьку область.

За добу окупанти обстріляли 15 населених пунктів України. 

Про це 11 вересня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська", - йдеться у повідомленні. 

Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

"Протягом поточної доби ворог завдав 16 ракетних та 3 авіаудари по об’єктах на території України. Від них постраждали 15 населених пунктів, зокрема Дергачі, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Вознесенськ та Миколаїв", - повідомили в Генштабі. 

Нагадаємо, російські льотчики готуються тікати до Південної Америки.

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