Росіяни за добу випустили по Україні 4 ракети та завдали 7 авіаударів - Генштаб

За добу окупанти завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Про це 25 вересня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Від ворожого вогню постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Куп’янськ, Білогорівка, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Павлівка, Запоріжжя, Володимирівське, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нововознесенське, Сухий Ставок та Одеса.

"Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках. Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія випустила ракету "Іскандер" по Південноукраїнській АЕС.

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