Росіяни за добу завдали 3 ракетних та 11 авіаційних ударів: у Генштабі розповіли про обстріли України

Також загарбники намагаються не допустити просування ЗСУ на вже окупованих територіях України.

Про це 18 вересня йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки. Ворог не припиняє завдавати ударів по помешканнях мирних жителів та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. За добу російські окупанти завдали 3 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ по об’єктах на території України", - йдеться у повідомленні.

Через російські обстріли постраждала інфраструктура більш як 20 населених пунктів, зокрема це - Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Дворічна, Кам’янка, Спірне, Верхньокам’янське, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Полтавка, Успенівка, Миролюбівка, Біляївка та Високопілля. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник вів обстріли з танків, мінометів та артилерії, а саме: на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області та Рожковичі, Соснівка і Катеринівка Сумської областей; на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Козача Лопань, Кудіївка, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Куп’янськ та Миколаївка; на Краматорському напрямку – Крива Лука, Пискунівка, Райгородок, Білогорівка, Озерне, Григорівка; на Бахмутському напрямку – Миколаївка, Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлівка, Зайцеве та Майорськ; на Авдіївському напрямку – Костянтинівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Первомайське, Карлівка та Водяне; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Микільське, Кам’янське, Залізничне та Новопавлівка.

На Південнобузькому напрямку противник завдавав вогневого ураження по всій лінії зіткнення. Обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів. Серед них - Українка, Мирне, Квітневе, Новоросійське, Кобзарці та Ольгине.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Гоптівка, Миколаївка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.

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