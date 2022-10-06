Росіяни за добу завдали ударів по 25 населених пунктах - Генштаб

За добу російські окупанти обстріляли 25 населених пунктів. Зокрема Запоріжжя, Шепетівка, Сіверськ, Білогорівка, Ольгівське та Гоптівка.

Росіяни за добу завдали ударів по 25 населених пунктах. Зокрема постраждало Запоріжжя, де росіяни зруйнували багатоповерхівку.

Про це розповіли в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.На інших напрямках противник здійснював обстріли на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка, Ясна Поляна і Блешня Чернігівської області та Середина Буда, Кияниця і Фотовиж Сумської області.

На Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Нескучне, Гатище та Вільхуватка.

На Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам’янське.

На Бахмутському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Яковлівка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Зайцеве.

На Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Красногорівка, Первомайське, Парасковіївка, Піски та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних дій противник не проводив. Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Новоукраїнки, Времівки, Полтавки та Новополя.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як тридцяти населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Правдине, Мирне, Киселівка, Кобзарці та Велике Артакове.

Нагадаємо, що темпи контрнаступу ЗСУ падатимуть, що ближче вони будуть до Херсона.

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