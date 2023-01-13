Росіяни за добу здійснили майже пів сотні обстрілів Херсонщини: є загиблий та поранені

За минулу добу ворог 49 разів обстріляв область, внаслідок чого загинула одна людина.

Про це 13 січня повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також зафіксовано ракетний удар. Херсон росіяни обстріляли 7 разів. Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки", - написав він.

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Янушевич зазначив, що минулої доби через російські обстріли загинула одна людина, двоє жителів Херсонщини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Обстріли Херсона

Нагадаємо, що після звільнення 11 листопада ЗСУ Херсона, російські окупанти почали тероризувати місто постійними обстрілами. Атакують росіяни, як правило, мирні будинки, лікарні, музеї та енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого гинуть цивільні жителі міста.

Так, 11 січня загарбники атакували перинатальний центр у Херсоні. За даними Херсонської ОВА, у місті від 20 листопада 2022 року до 11 січня 2023 року через обстріли російських окупантів загинуло 65 людей. Наразі ця цифра вже зросла.

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