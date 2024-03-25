Росіяни за підтримки авіації 15 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ — Генштаб

Лише на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак противника.

Протягом 761 доби повномасштабноо вторгнення РФ зафіксовано 45 бойових зіткнень. А на Новопавлівському напрямку Сили оборони ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

ПРо це повідомили в Генштабі ввечірі 25 березня.

Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів.

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Зранку противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами. Силами та засобами протиповітряної оборони України дві ракети було знищено.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак противника. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області; Терни¸ Ямполівка та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито дві атаки ворога в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомаркове, Часів Яр, Південне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Кліщіївка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито три атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Архангельське, Очеретине та Уманське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Невельське Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, три рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового Запорізької області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Микільське та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Роботине, Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Солончаки, Іванівка, Тягинка Херсонської області.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, після ракетного удару по Києву 25 березня, експерти з’ясовують: чим саме РФ атакувала столицю. Адже вибухи у столиці пролунали через декілька секунд після увімкнення сигналу повітряної тривоги.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Над Києвом збили балістичні ракети! Є потерпілі, серед них 16-річна дівчинка!

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