Росіяни за підтримки авіації намагаються покращити тактичне положення: Генштаб про ворожі атаки на Часів Яр

Під час 768-ї доби широкомасштабної збройної агресії РФ проти України зафіксовано 61 бойове зіткнення.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 14 атак в районах Спірного, Івано-Дар’ївки, Часового Яру Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення.

Про це повідомив у зведенні Генштаб 1 квітня.

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 61 авіаційного удару, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Куп’янська, Садового, Табаївки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 8 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів у районі населеного пункту Чернещина Харківської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку українська армія відбила 14 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Спірне, Івано-Дар’ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр, Ступочки, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак у районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено атаку позицій наших військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Микільське Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Кізомис, Антонівка Херсонської області.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління та 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 засобу протиповітряної оборони, 2 станціях РЕБ, 1 складу боєприпасів та

1 району зосередження особового складу ворога", – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, окупанти продовжують наступ на Часів Яр Донецької області та заявляють про просування поблизу Богданівки, однак американські аналітики не спостерігали підтверджених змін лінії фронту в цьому районі.

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