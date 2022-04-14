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Росіяни забирають зі складів стару техніку: окупанти завершують підготовку до нового наступу

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Росіяни забирають зі складів стару техніку: окупанти завершують підготовку до нового наступу

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів.

Російські окупанти намагаються завершити свою підготовку до нового наступу на Україну. 

Про це 14 квітня повідомляють у Генштабі ЗСУ. 

"Ворог намагається завершити підготовку до наступальної операції в Східній операційній зоні. Триває нарощування авіаційного угруповання та системи управління військами. Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах та житлових кварталах міст та сіл нашої держави. Для ведення бойових дій на території України окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів зі складу північного флоту та 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил російської федерації. Для забезпечення підрозділів озброєнням і військовою технікою здійснюються заходи зі зняття з тривалого зберігання на базах та складах", - йдеться у повідомленні. 

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