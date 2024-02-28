Росіяни заблоковані біля Орлівки неподалік Авдіївки: ЗСУ про ситуацію в районі

Штурмові групи армії РФ були заблоковані на околицях та на підході до села Орлівка, що не далеко від Авдіївки, на Донеччині. Там росіяни намагалися просуватись за підтримки артилерії, мінометів, FPV-дронів та авіації.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі "Радіо Свобода".

"Не все так просто, як може комусь здатися, відбувається на цьому напрямку для противника – біля села Орлівка штурмові групи росіян були заблоковані на підході до села або на його крайніх околицях", - повідомив речник ОСУВ.

За його слова, українські Збройні сили продовжують оборонну операцію на Авдіївському напрямку в районі населених пунктів Тоненьке-Орлівка-Бердичі. Зокрема, обороні сприяє рельєф місцевості та каскад водосховищ.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни ISW повідомили, що армія РФ просувається далі біля Авдіївки. Впродовж найближчих тижнів окупанти можуть захопити населені пункти на захід і північний захід від міста.

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