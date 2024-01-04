Росіяни заборонили інспекцію кількох реакторних залів ЗАЕС: у МАГАТЕ зробили тривожну заяву

Це перший випадок, коли експертам МАГАТЕ не був наданий доступ до реакторного залу блоку.
Протягом останніх двох тижнів окупанти не дозволяють експертам МАГАТЕ отримати доступ до реакторних залів блоків 1, 2 і 6 Запорізької АЕС.
Про це заявив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі, йдеться на сайті МАГАТЕ.
"Це перший випадок, коли експертам МАГАТЕ не був наданий доступ до реакторного залу блоку, який перебував на холодній зупинці. Тут знаходиться активна зона реактора і відпрацьоване паливо. Команда й надалі запитуватиме цей доступ", - наголосили в МАГАТЕ.
Крім того, за даними ядерної організації, росіяни обмежили доступу до деяких частин турбінних залів ЗАЕС, зокрема до зон 3, 4 та 6 блоків.
Коментуючи ймовірну небезпеку, з якою стикається станція, команда МАГАТЕ останніми тижнями продовжує чути регулярні вибухи на деякій відстані від об’єкта.
"П'ять із шести реакторів ЗАЕС залишаються в режимі холодної зупинки, тоді як енергоблок 4 знаходиться в режимі гарячої зупинки для виробництва пари та тепла, в тому числі для сусіднього міста Енергодар, де проживає більшість персоналу станції", - йдеться у заяві.
Команда МАГАТЕ продовжує запитувати у станції графік технічного обслуговування на 2024 рік, який поки не надано.
Нагадаємо, раніше у Міненерго сказали, якими можуть бути наслідки у разі аварії на Запорізькій АЕС.
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