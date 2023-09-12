Росіяни забрали ракетоносії з чергування у морі: Гуменюк пояснила, що сталося

Наразі всі російські ракетоносії із Чорного моря заведені до пунктів базування через сильні шторми останніми днями. Ще одна причина – ворог може економити ракети для масованих атак по Україні перед опалювальним сезоном.

Про це речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини" 12 вересня.

За словами Гуменюк, наразі в Чорному морі перебувають 12 російських кораблів, а от ракетоносії перебувають у пунктах базування.

"Ракетоносії у ворога ще є, вони споряджені, готові до застосування, але наразі всі заведені в пункти базування. Загалом корабельне угруповання ворога в Чорному морі розгорнуто в кількості 12 одиниць. Ще одна одиниця викриває надводну обстановку в акваторії Азовського моря. Ракетоносії заведені в пункти базування і готові до залучення, але на це потребується декілька годин", – розповіла речниця ОК "Південь".

Вона зазначила, що Генштаб ЗСУ дає оцінку ракетної небезпеки в морі як досить високу, оскільки готовність російських ракетоносіїв до застосування велика.

З чим пов’язане зменшення активності Росії в Чорному морі

Гуменюк також відповіла на запитання, чи пов’язане зменшення російської активності в морі з навчаннями США, Румунії та України.

"Скоріше за все, це звичайна практика. Вони більше залежні від загальної морської обстановки. Море останніми днями штормить досить потужно. Знаходження ракетоносії у відкритому морі не дуже доречне", – пояснила речниця Сил оборони півдня.

"Також цілком імовірно, що ворог буде деякий час економити ракети, щоб готуватися до інших дій – більш потужних та масованих, які можуть бути пов'язані з осінньо-зимовим періодом в опалювальний сезон", – зауважила Гуменюк.

Нагадаємо, 11 вересня на бойовому чергуванні в Чорному морі теж не було російських ракетоносіїв, однак корабельне угруповання ворога було потужно розгорнуто. Гуменюк інформувала, що того дня в Чорному морі перебували дев’ять російських кораблів, а в Азовському – один.

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