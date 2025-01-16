Росіяни задіяли стратегічні резерви під час наступу на Курахове: деталі

Армія РФ залучила стратегічні резерви для наступу на Курахове Донецької області. Втім, загарбники планували використати їх вже після захоплення міста. Наразі ці ресурси вже закінчуються.

Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі "Еспресо".

"Ці стратегічні резерви теж вже сточуються. Тобто те завдання, яке стояло перед нашими військами, зокрема, максимальне сточування ворожого ресурсу, воно у нас сьогодні відбувається", - наголосив він.

За словами Братчука, станом на зараз залишається так званий Курахівський виступ, який армія РФ буде намагатися максимально швидко у ці дні пройти. Втім, українські військові тримають оборону на своїх позиціях. Ця битва триває, наголосив військовий.

Тим часом на Покровському напрямку російські окупанти загальмували свої дії через ротації та перебазування підрозділів на ті чи інші напрямки", - додав військовий.

"На порядку денному, звичайно, бої за Покровськ. Ворог намагається там сформувати флангові плацдарми. По-перше, для того, щоб спробувати охопити Покровськ, але змушений також буде атакувати і в лобову, бо іншого шляху в нього на сьогодні немає", - каже Братчук.

Активні бойові дії також тривають на Времівському відтинку, а населений пункт Велика Новосілка є формуванням відповідного плацдарму РФ для продовження наступу на Покровськ. Тому це боротьба за логістику.

Як повідомлялося, росіяни зруйнували позиції ЗСУ на одному з "гарячих" напрямків. Наразі вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення на Покровському напрямку.

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