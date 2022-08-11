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Росіяни задля переговорів з Україною діють, як терористи - Арестович

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Росіяни задля переговорів з Україною діють, як терористи - Арестович

Фото: УНІАН

Російські окупанти, обстрілюючи Запорізьку АЕС, хочуть створити переговорний майданчик з Україною.

Дії Росії у цій війні можна вважати терористичними, оскільки вони створюють ядерну загрозу. 

Про це 11 серпня у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович. 

"Росіяни не залишать Запорізьку АЕС. Вони працюють задля переговорів. Президент Зеленський сказав, що аварія на АЕС буде рівноцінною застосуванню ядерної зброї. І тут питання, у якій ситуації опинилась РФ - продовжувати вперто все заперечувати? Все зводиться до того, що Велика сімка, президент України та Радбез ООН сьогодні заявили про провокацію ядерної війни. Вийти з АЕС - це показати в очах своїх аудиторії, що вони слабкі. Як завжди РФ видаватимуть велику кількість суперечливих заяв. І тут питання, чи дограються вони до того, що влучать туди, куди не потрібно. Зовсім очевидно, що це спроба створити переговорний майданчик. Вони так давно це роблять: вони кризу 2015 року створювали для створення переговорної ситуації, вони так робили у Європі. Вони діють, як терористи", - наголосив Арестович. 

Нагадаємо, російські військові продовжують обстрілювати Запорізьку атомну електростанцію.

Раніше по ЗАЕС було зафіксовано 10 прильотів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1652
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