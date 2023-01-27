Росіяни заходять на Кінбурнську косу, але потужних баз там не тримають - Сили оборони Таврійського напрямку

Противник використовує цю територію, але якихось потужних баз чи угруповань він там не зберігає, бо це – відкрита місцевість.

На Херсонському напрямку ситуація залишається складною, але стабільною. Війська РФ заходять на Кінбурнську косу, але потужних баз там не тримають.

Про це заявив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін, передає "Укрінформ".

"Саме щодо Херсонського напрямку, то тут ситуація залишається складною, але наразі поки що є стабільною. Основним способом дії ворога є завдавання артилерійських ударів, рідше – ракетних і авіаційних ударів по населених пунктах, по критичній інфраструктурі і інших об’єктах цивільної інфраструктури", - заявив він.

Відповідаючи на запитання про те, що відбувається на лівобережній Херсонщині і до чого там готуються російські загарбники, Єрін зазначив, що може бути декілька варіантів.

"Тут може бути кілька варіантів, але основне – те, що окупанти намагаються створити дуже складні умови для існування місцевого населення. Бо воно не підтримує окупаційний режим і не йде на співпрацю. Не є достатньою кількість людей, які б бажали отримати російські паспорти. Більшість людей чекає повернення України", - зазначив він.

За словами спікера, росіяни як один із варіантів намагаються виселити певну групу людей зі звичних умов, переселивши їх у інший район і створивши там певне напруження.

"Таким чином ворог намагається вплинути на місцеве населення з метою змусити їх сприйняти чи хоча б удати, що вони сприймають цей "руській мір" Але поки що наразі у них це не дуже виходить, і спротив тільки посилюється", - сказав він.

Розповідаючи про те, як часто росіяни заходять на Кінбурнську косу, щоб здійснити черговий удар, Єрін відзначив, що такі випадки фіксуються.

"Єдине, що про якусь системність тут важко сказати. Противник використовує цю територію, але якихось потужних баз чи угруповань він там не зберігає, бо це – відкрита місцевість. За нею, у принципі, ведеться спостереження нашими силами і засобами, і у разі виявлення противника або його вогневих засобів ми робимо все можливе, щоб знищити ці засоби і скупчення противника на цій території", - запевнив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Єрін додав, що підготовки до наступу РФ на Таврійському напрямку не спостерігається.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ пояснили, що звільнення Кінбурнської коси можливе під час загального звільнення території. Адже "окреме звільнення коси недоцільне".

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