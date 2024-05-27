Росіяни захопили 60% Красногорівки, ситуація для ЗСУ вкрай важка – Bild

Окупанти захопили центр міста. Там від квітня тривають вуличні бої.

Російські війська захопили близько 60% міста Красногорівка Донецької області. Ситуація для українських військ там вкрай важка.

Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

За даними Рьопке, російські окупанти захопили центр Красногорівки, яка розташована за 20 км на захід від Донецька поблизу села Старомихайлівка.

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Армія РФ увійшла до Красногорівки на початку квітня 2024 року. Відтоді в місті тривають вуличні бої. Загарбники регулярно доставляють до населеного пункту підкріплення.

"Ситуація у Красногорівці вкрай важка для української армії. Російські сили вторгнення захопили центр міста та поповнили свої війська там танками та БМП. Наразі вони контролюють близько 60% міста", – йдеться в повідомленні Рьопке.

За його даними, на іншій ділянці фронту на Донеччині окупанти захопили село Уманське на захід від Авдіївки. Бої за село тривали півтора місяці.

Експерт також вказав, що на кордоні Харківщини та Луганщини російські війська захопили села Іванівка та Кислівка.

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Окуппаанти захопили 60% Красногорівки / Мапа: Bild

Нагадаємо, як повідомили аналітики DeepState, російські війська просунулись біля Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру, в Берестовому та окупували Нетайлове.

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