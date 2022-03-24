"Росіяни захопили деякі території, але все це їм не належить, бо українці чинять опір" - Зеленський

"Росіяни захопили деякі території, але все це їм не належить, бо українці чинять опір" - Зеленський

Він підкреслив, що українці під кулями зривають російські прапори і протистоять окупації.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що хоч росіяни і захопили деякі українські території, їм все рівно нічого не належить, адже українці чинять опір, і не бояться виходити на протести в окупованих містах та селах.

Про це президент розказав в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

"В руках Росії немає нічого українського. Так, вони захопили деякі території, окупували наші українські населені пункти, як справжні ядерні терористи захопили Запорізьку і Чорнобильску АЕС, щоб шантажувати світ, але все це їм не належить, бо українці чинять опір. Армія, прості українці, влада в Києві і на місцях, всі згуртувалися і чинять шалений спротив, стримуючи цю найжорстокішу з часів Другої світової війни агресію", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що незважаючи ні на що, люди все одно виходять на протести в окупованих містах.

"Люди під кулями зривають російські прапори і протистоять окупації. Це відбувається на нашому Сході і Півдні, під Києвом – Мелітополь, Маріуопль, Херсон, Волноваха, Попасна, Ірпінь, Макарів, Буча, Чернігів… Всюди українці демонструють вражаючу силу духу, яка протистоіть силі зброї, ракетним і авіаударам, постійним бомбардуванням тощо", - наголосив президент.

Володимир Зеленський також зазначив, що вірить, що увесь цивілізований світ зрештою об'єднається з Україною і разом ми зупинимо цю війну. Він підкреслив, що зараз війна не тільки в Україні, війна в Європі. Україна наразі – це форпост цієї війни, який стримує агресора.

"Але Путін не зупиниться на цьому і піде далі, це треба розуміти всім європейцям, всім лідерам Європи і світу. Безкарність злочинної діяльності породжує ілюзію того, що хтось може змінити світовий порядок. Ми всі добре знаємо історію і пам’ятаємо Другу світову війну, і з чого вона починалася", - резюмував президент.

Нагадаємо, Зеленський озвучив очікування від самітів НАТО, ЄС та "Великої сімки".

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