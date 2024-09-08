Росіяни захопили Синьківку в Харківській області: де ще просунулися окупанти 

Росіяни захопили село Синьківка під час наступальних операцій вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни.

За даними експертів, окупанти просунулися під Покровськом, на Донецькому напрямку та на островах в дельті Дніпра в Херсонській області.

Кадри з геолокацією, опубліковані 6 вересня, показують, що російські сили просунулися в межах північної Красногорівки та далі на північ від населеного пункту.

Російські війська 7 вересня продовжували наступальні дії на південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Раніше стало відомо, що російські окупанти взяли під свій контроль ще один населений пункт у Донецькій області. Це село Невельське Покровського району.

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