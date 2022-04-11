Росіяни захопили у полон моряків вантажного судна SMARTA і вивезли у невідомому напрямку – Денісова

Росіяни захопили у полон моряків вантажного судна SMARTA і вивезли у невідомому напрямку – Денісова

18 людей є громадянами України, один чоловік – громадянин Єгипту.

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила, що окупанти захопили у полон моряків вантажного судна SMARTA і вивезли у невідомому напрямку.

"Hа території Маріупольського морського торгівельного порту, військовими Російської Федерації були захоплені та вивезені в невідомому напрямку члени екіпажу судна SMARTA під прапором Ліберії, та дружина капітана судна, яка в той час перебувала на борту. За попередніми даними їх було вивезені у напрямку тимчасово окупованого Донецька", – написала Денісова.

18 людей є громадянами України, один чоловік – громадянин Єгипту. Зв’язку із екіпажем та дружиною капітана немає. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно.

Суховантаж зайшов у порт Маріуполя 21 лютого і далі мав прямувати до Туреччини. Проте через активну російську військову агресію він не отримав дозвіл на вихід у море і залишився пришвартованим до 18-го причалу Маріупольського порту.

"Такими діями РФ порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканість, гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантовано статтею 2 Протоколу N4 до Конвенції", – додала Денісова.

Також вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, із проханням врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні.

Нагадаємо, що у Донецькій області, де тривають інтенсивні бойові дії, російські окупанти змушують дітей йти до школи. Росіяни таким чином хочуть створити для себе "живий щит". Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.