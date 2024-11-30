Росіяни захватять Покровськ до кінця року: генерал Бундесверу дав невтішний прогноз

Українським військам доведеться вийти з Покровська вже наприкінці цього року — на початку наступного.

Про це заявив очільник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг, пише Nachgefragt.

Під час аналізу подій на фронті, Фройдінг зазначив, що в районі Покровська склалася "особливо критична ситуація".

Генерал наголосив, що Покровськ має велике значення для подальших бойових дій, оскільки це важливий транспортний вузол. Проте вважає, що Силам оборони України доведеться вийти з міста, щоб не бути знищеними.

"Росія атакує із залученням людей і засобів, які нам майже неможливо уявити. Наразі російські збройні сили втрачають на Донбасі до 2 тисяч людей на добу, але ці втрати вона може компенсувати", — зазначив Фройдінг.

На Курському напрямку, з його слів, ситуація також складна. Українські війська закріпилися там після наступу в серпні, але Росія підготувала до 60 тисяч військових, щоб відвоювати територію.

"Оборона України дуже стійка, але протягом наступних кількох тижнів і місяців на неї також буде зростати тиск", — зазначив він.

Що відомо про наступ на Покровськ

Покровськ - логістичний вузол, через який проходять траси на Донецьк, Костянтинівку, Краматорськ та вглиб країни.

Після падіння Авдіївки наприкінці лютого цього року російські ЗС почали наступ на Покровському напрямку. В квітні їм вдалося знайти шпарину в українській обороні біля селища Очеретине і посилити тиск на позиції ЗСУ.

У середині липня російська армія подолала ще одну лінію оборони біля села Прогрес і за місяць вона змогла наблизитись до Покровська на відстань 10 км, а до сусіднього міста Селидове - 3 км.

На тлі відносно швидкого просування російських військ на Донбасі успіхи ЗСУ, що наступають у Курській області, останніми днями виглядають скромнішими.

Українська армія, як і раніше, намагається розширити зону контролю, але, у порівнянні з першими днями операції, інтенсивність бойових дій помітно знизилася, а просування сповільнилося, кажуть аналітики.

Пояснюючи причини важкої ситуації біля Покровська, Олександр Сирський наголосив, що Москва зосередила тут найбільш боєздатні свої підрозділи.

Щодня на цьому напрямку фіксується близько 50 боєзіткнень. РФ має перевагу в живій силі, артилерії, авіації і бронетехніці.

Сирський наголосив, що ситуація біля Покровська дуже важка, але перебуває під контролем України.

Читайте також: