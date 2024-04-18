Росіяни закінчуються: речник ЗСУ повідомив, кого окупанти женуть у наступ на Часів Яр

На цьому напрямку РФ задіяла близько 20-25 тисяч бійців, серед яких — багато найманців з інших країн.

Під час наступу на Часів Яр Донецької області російська окупаційна армія зазнає значних втрат, а в полон потрапляють іноземні найманці з Непалу та Шрі-Ланки.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі національного телемарафону.

"На підходах і на шляхах до Часового Яру уже знищено чималу кількість як особового складу, так і їхнього металобрухту", - зауважив він.

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Підполковник Волошин повідомив, що на цьому напрямку РФ задіяла близько 20-25 тисяч бійців, серед яких — багато найманців з інших країн.

"Це не тільки професійна армія, там і мобілізовані громадяни інших країн світу. Нещодавно взяли в полон громадян Непалу і громадян Шрі-Ланки, які були завербовані російською пропагандою для ведення бойових дій саме на нашій території", - сказав він.

Нагадаємо, Росія завербувала до своєї армії близько 15 тисяч жителів Непалу, запропонувавши їм за службу 2000 доларів.

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