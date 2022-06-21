Росіяни закріплюються в Устинівці та Мирній Долині неподалік Лисичанська — Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію у Сєвєродонецьку та Лисичанську.
На цих напрямках надзвичайно серйозна для українських військових ситуація.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 21 червня.
На Сєвєродонецькому напрямку тривають бойові дії у Сєвєродонецьку.
Ворог здійснював обстріли із танків та артилерії неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського.
Ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне – Воронове (на південний схід від Сєвєродонецька. - Ред.) та Метьолкіне – Сиротине українські воїни відбили. Противник відійшов.
Окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка. Від себе зазначимо, що це означає. що окупанти прорвались через Сіверський Донець і виходять на південні підступи до Лисичанська.
Також росіяни наступають у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають.
На напрямку Тошківка – Підлісне ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське.
Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили.
Раніше у Генштабі повідомили, що на Донбасі ворог перегруповується та формує зведені підрозділи через значні втрати.
Читайте також:
- Окупанти обстріляли Сумську, Чернігівську та Харківську області, з Білорусі можуть бити ракетами – Генштаб
- "Силовики, алкаші. Хорошого нічого немає": окупант розказав про можливе оточення з боку ЗСУ та про якість тилових підрозділів
- Росія обстріляла з "Ураганів" Харків: зросла кількість жертв та постраждалих