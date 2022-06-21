Росіяни закріплюються в Устинівці та Мирній Долині неподалік Лисичанська — Генштаб

Росіяни закріплюються в Устинівці та Мирній Долині неподалік Лисичанська — Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію у Сєвєродонецьку та Лисичанську.

На цих напрямках надзвичайно серйозна для українських військових ситуація.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 21 червня.

На Сєвєродонецькому напрямку тривають бойові дії у Сєвєродонецьку.

Ворог здійснював обстріли із танків та артилерії неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського.

Ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне – Воронове (на південний схід від Сєвєродонецька. - Ред.) та Метьолкіне – Сиротине українські воїни відбили. Противник відійшов.

Окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка. Від себе зазначимо, що це означає. що окупанти прорвались через Сіверський Донець і виходять на південні підступи до Лисичанська.

Фото: Google Maps

Також росіяни наступають у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають.

На напрямку Тошківка – Підлісне ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське.

Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили.

Раніше у Генштабі повідомили, що на Донбасі ворог перегруповується та формує зведені підрозділи через значні втрати.

Читайте також: