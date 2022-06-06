Росіяни закривають місто на карантин: радник мера Маріуполя повідомив про ймовірний спалах холери

Росіяни закривають місто на карантин: радник мера Маріуполя повідомив про ймовірний спалах холери

Російські окупанти закривають Маріуполь на карантин: людей не випускатимуть з міста.

Також у Ростові-на-Дону готують інфекційні відділення, де лікуватимуть російських окупантів. Жителям зруйнованого Маріуполя загарбники вирішили не допомагати.

Про це в ефірі телемарафону розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Ми спостерігаємо, як місто зачиняється. Крім того, почала надходити інформація, що російська сторона у Ростові-на-Дону підготувала вже окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапляти туди внаслідок епідемії, і слово "холера" звучить всередині міста, всередині окупаційної влади і їх кураторів", - пояснив Андрющенко.

Росіяни вирішили не допомагати жителям Маріуполя рятуватись від ймовірної епідемії, мовляв - "виживе той, хто виживе".

Радник міського голови наголосив, що зараз гуманітарна ситуація у місті катастрофічна - воду дають лише раз на два дні, а від 1 липня безкоштовну їжу зможуть отримати лише пенсіонери.

Нагадаємо, в окупованому військовими РФ Маріуполі влаштовані посеред міста сміттєзвалища починають розносити жахливий сморід. Неприємний запах також розповсюджують трупи людей, які досі перебувають під завалами зруйнованих в Маріуполі будинків.

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