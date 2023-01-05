"Росіяни залучають нові ресурси, щоб продавити оборону ЗСУ": військовий експерт розповів про ситуацію під Бахмутом

Бойова ситуація залишається складною, адже окупанти не полишають спроб захопити місто.

Під Соледаром, Бахмутом та Авдіївкою на Донеччині ситуація залишається складною. Росіяни постійно залучають нові ресурси, щоб продавити українську оборону.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військовий оглядач, колишній речник Збройних сил України Владислав Селезньов.

“Під Соледаром, населеним пунктом, який розташований за 15 км від Бахмута, ситуація складна. Генштаб ЗСУ це чітко відстежує і залучає відповідні резерви для того, щоб стабілізувати ситуацію”, — сказав він.

За словами Селезньова, ситуація під Бахмутом залишається складною. Водночас місто повністю перебуває під контролем ЗСУ, а бої з росіянами точаться в населених пунктах поруч.

“Під Авдіївкою росіяни, переконавшись у марності своїх зусиль з окупації цього міста, намагаються тепер обійти місто ліворуч і праворуч, відповідно, з півдня і з півночі. Наскільки успішні ці атаки? Щодня ми чуємо зведення Генерального штабу України щодо обстрілів наших позицій, але не бачимо повідомлень, що росіяни взяли під контроль бодай якісь суттєві територіальні громади й території”, — наголосив Селезньов.

Ситуація в Бахмуті: що відомо

Наприкінці 2022 року президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут і нагородив захисників України.

ЗСУ вибили окупантів за межі Бахмута. Наразі про це свідчить актуальна мапа бойових дій.

Водночас власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин шукає виправдання для провалу своїх найманців і скаржиться, що оборонні рубежі ЗСУ на Бахмутському напрямку облаштовані через "кожні 10 метрів".

Щодо самого міста Бахмут, керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що воно припинило існувати.

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