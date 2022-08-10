Росіяни залучають "вагнерівців", аби досягнути успіхів на Луганщині - Гайдай

Армії Російської Федерації не вдається вийти на адмінкордони Луганської області.
Саме тому окупанти агресорки Росії залучають приватні військові компанії, аби досягнути там хоч мінімальних успіхів. Зокрема, для участі у війні запрошують бійців ПК "Вагнер".
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.
"Наразі РФ залучила дуже багато приватних військових компаніїй, тих самих "вагнерівців". Їх кидають, щоб отримати якийсь успіх в своїх наступах. Але як на Луганщині ситуація не змінилась, так і на більшій частині фронту ситуація більш-менш стабільна, хоч і важка", - сказав він.
Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що Росія створила новий армійський корпус для війни в Україні, але через "обмежений рівень народного ентузіазму" навряд чи зможе набрати до нього необхідну кількість людей. До вербування допускаються чоловіки у віці до 50 років, які мають тільки середню освіту.
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