Росіяни залучають "вагнерівців", аби досягнути успіхів на Луганщині - Гайдай

Саме тому окупанти агресорки Росії залучають приватні військові компанії, аби досягнути там хоч мінімальних успіхів. Зокрема, для участі у війні запрошують бійців ПК "Вагнер".

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

"Наразі РФ залучила дуже багато приватних військових компаніїй, тих самих "вагнерівців". Їх кидають, щоб отримати якийсь успіх в своїх наступах. Але як на Луганщині ситуація не змінилась, так і на більшій частині фронту ситуація більш-менш стабільна, хоч і важка", - сказав він.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що Росія створила новий армійський корпус для війни в Україні, але через "обмежений рівень народного ентузіазму" навряд чи зможе набрати до нього необхідну кількість людей. До вербування допускаються чоловіки у віці до 50 років, які мають тільки середню освіту.

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